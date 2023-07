Mindestens zehn Tote bei Erdrutsch in Indien

Bei einem Erdrutsch im Zusammenhang mit der derzeitigen Monsunzeit in Indien sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Rund 80 Menschen seien gerettet worden, sagte der stellvertretende Regierungschef Devendra Fadnavishas des betroffenen Bundesstaates Maharashtra am Donnerstag. Mehrere weitere würden nach dem Unglück am späten Mittwochabend im Dorf Irshalwadi noch vermisst, sagte ein Polizeisprecher.

BILD: SN/APA/AFP/- Erdrutsch im abgelegenen Dorf Irshalwadi