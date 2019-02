Mindestens zehn Tote bei Wohnhausbrand in Paris

Mindestens zehn Menschen sind bei einem Wohnhausbrand in Paris ums Leben gekommen - womöglich, weil eine Frau mit psychischen Problemen sich an Nachbarn rächen wollte. Die Polizei nahm am Dienstag eine etwa 40 Jahre alte Bewohnerin des Hauses fest, der Brandstiftung mit Todesfolge vorgeworfen wird. "Paris trauert", schrieb Bürgermeisterin Anne Hidalgo auf Twitter.

SN/APA (AFP)/GEOFFROY VAN DER HASSE 200 Feuerwehrkräfte waren vor Ort