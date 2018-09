Mindestens zehn Tote und 300 Verletzte durch Taifun in Japan

Der schwerste Tropensturm seit 25 Jahren hat in Japan mindestens zehn Menschen das Leben gekostet. Etwa 300 weitere seien durch Taifun "Jebi" verletzt worden, sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch. Den Rettungsbehörden zufolge sollten mehr als eine Million Menschen in Sicherheit gebracht werden. In etwa 1,2 Millionen Haushalten fiel die Stromversorgung aus.

SN/APA (AFP)/JIJI PRESS Den Naturgewalten ausgeliefert