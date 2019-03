Mindestens zwei Tote bei Überschwemmungen in Indonesien

Nach tagelangen Regenfällen und schweren Überschwemmungen sind in Indonesien mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Sechs weitere werden noch vermisst, drei Menschen wurden verletzt, wie der Katastrophenschutz am Freitag mitteilte. In den Provinzen West- und Ost-Java seien insgesamt mehr als 30.000 Menschen von den Fluten betroffen. Hunderte Menschen seien in Sicherheit gebracht worden.

SN/APA (AFP)/TIMUR MATAHARI 30.000 Menschen sind von den Fluten betroffen