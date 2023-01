Minenarbeiter in Afghanistan nach 60 Stunden gerettet

60 Stunden Bangen, dann die Erlösung: In der nordafghanischen Provinz Badachschan sind drei verschüttete Minenarbeiter unter Trümmern lebend geborgen worden. Das meldeten Behörden in dem Land am Sonntag. Die Männer, die für eine Goldmine im Distrikt Jawan arbeiteten, mussten bis zu ihrer Rettung am späten Samstag ohne Essen und Trinken von außen auskommen.

SN/APA/OMER ABRAR Drei Verschüttete können geborgen werden