Mini-Hubschrauber könnte Anfang April auf dem Mars fliegen

Der kleine Hubschrauber "Ingenuity", der vor rund einem Monat an Bord des Rovers "Perseverance" auf dem Mars gelandet ist, könnte Anfang April erstmals zu einem Testflug aufbrechen. Frühestens am 8. April könnte "Ingenuity"starten, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA am Dienstag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz mit. Es wäre der erste Flug eines Luftfahrzeugs über einen anderen Planeten.

SN/APA (AFP/NASA)/HANDOUT So schaut das Fluggerät "Ingenuity" aus