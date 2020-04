Minister aus 30 Staaten zu Online-Klimadialog erwartet

Minister aus rund 30 Staaten werden am Montag zu Online-Beratungen im Rahmen des internationalen Petersberger Klimadialogs erwartet. Die Konferenz, die normalerweise in Berlin stattfindet, soll auch in der Coronakrise den Klimaschutz wieder auf die politische Agenda bringen. Dabei geht es besonders um die im Pariser Klimaabkommen bis Ende 2020 vorgesehene Verschärfung nationaler Emissionsziele.

SN/APA (AFP/Archiv)/JOHN MACDOUGALL Archivbild eines Greenpeace-Protests beim Klimadialog in Berlin 2017