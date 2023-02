Minusgrade sorgen in Griechenland für Verkehrsprobleme

Schneefälle und Temperaturen um die null Grad Celsius haben am Montag zu Problemen vor allem im Verkehr in Mittelgriechenland geführt. Zahlreiche Busverbindungen fielen aus. Auch im Zentrum Athens und der Akropolis lag am Morgen eine dünne Schneedecke. Die Schulen in den meisten Teilen Mittelgriechenlands und auf den Inseln der Ägäis blieben am Montag geschlossen.

SN/APA/AFP/LOUISA GOULIAMAKI Auch die Akropolis ist von Schnee bedeckt