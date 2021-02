Missbrauchsskandal in Frankreich weitet sich aus

Es geht um Pädophilie, sexuelle Gewalt in der Familie, aber auch um Nötigung an Hochschulen: Frankreich ist mit einer beispiellosen Welle an Missbrauchs-Klagen konfrontiert. Am Mittwoch wurden neue Vorwürfe gegen den Vorsitzenden des französischen Filmförderfonds CNC, Dominique Boutonnat, bekannt. Die Polizei nahm den 51-Jährigen in Gewahrsam, nachdem sein 22-jähriges Patenkind gegen ihn Anzeige wegen versuchter Vergewaltigung erstattet hatte. Boutonnat bestreitet alles.

SN/APA (AFP/Archiv)/XAVIER LEOTY Boutonnat weist die Vorwürfe zurück