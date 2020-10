Missbrauchsverdacht gegen französischen Arzt in 312 Fällen

Ein Arzt in Frankreich soll sich in mehr als 300 Fällen von Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch verantworten. Die Justiz beschuldigte den 70-Jährigen am Donnerstagabend wegen sexueller Übergriffe gegen 312 überwiegend minderjährige Opfer. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat der pensionierte Chirurg einige seiner Taten gestanden. Der Staatsanwalt der bretonischen Stadt Lorient, Stephane Kellenberger, sprach von einer "beispiellosen" Affäre mit "ekelerregenden" Details.

SN/APA (AFP)/DAMIEN MEYER Stephane Kellenberger spricht von einer "beispiellosen" Affäre