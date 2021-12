Mit Armbrust bewaffneter Eindringling wollte Queen töten

Der bewaffnete Eindringling, der am ersten Weihnachtstag auf dem Gelände der Queen-Residenz Schloss Windsor festgenommen wurde, soll im Voraus in einem Video die geplante Ermordung von Königin Elizabeth II. (95) angekündigt haben. Die britische Polizei teilte mit, sie prüfe den Clip, den die Zeitung "The Sun" am Montag veröffentlichte. Der Buckingham-Palast wollte sich nicht zu dem Vorfall äußern.

SN/APA/AFP/POOL/ANDREW MATTHEWS 19-Jähriger auf Gelände von Windsor Castle festgenommen