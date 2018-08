Mit dem Strom schwimmen

Basel. Die Rhein-Stadt im Dreiländereck Schweiz- Deutschland-Frankreich bietet Bewohnern wie Besuchern eine urbane Sommerfrische.

Kommenden Dienstag werden sich in Basel wieder Tausende in den Rhein stürzen. Freilich nicht in selbstmörderischer Absicht, sondern um mitzumachen beim jährlichen Massenschwimmen "Zämme dr Bach ab", auf Deutsch "Zusammen den Bach hinunter". Was für ein Bach, fragen sich vielleicht Leserin und Leser, war da nicht eben vom Rhein die Rede? Doch, schon. Aber die Schweizer im Allgemeinen und Bebbis, wie Basler gern genannt werden, im Speziellen lieben das Understatement. Und so degradieren sie ihren stattlichen Wasserlauf verbal zum Flüsschen.