Mit Plastik im Bauch: Baby-Seekuh starb in Thailand

Eine an der thailändischen Küste gestrandete Baby-Seekuh ist mit Plastik im Bauch gestorben. Die "Mariam" getaufte Seekuh starb den Behörden zufolge am Samstag an einer Infektion, die sich wegen Plastikteilen in ihrem Magen verschlimmert hatte. Meeresbiologen hatten die im Mai gestrandete Seekuh-Waise unter ihre Fittiche genommen und versucht, aufzupäppeln. "Mariam" war ein Internet-Star.

SN/APA (AFP)/SIRACHAI ARUNRUGSTICHA Seekuh-Baby Mariam starb durch eine Infektion