Moderna plant 2022 bis zu drei Milliarden Corona-Impfdosen

Moderna fährt die Produktion seines Corona-Impfstoffs hoch und will im kommenden Jahr bis zu drei Milliarden Dosen bereitstellen - mehr als doppelt so viel wie bisher angepeilt. Für das laufende Jahr hob Moderna am Donnerstag die Lieferprognose auf 800 Millionen bis eine Milliarde Dosen an von bisher 700 Millionen.

SN/APA/AFP/GUILLAUME SOUVANT Moderna baut die Corona-Impfstoffproduktion aus