Modezar Karl Lagerfeld im Alter von 85 Jahren verstorben - Am Ende ist der schön, der stets frei ist

Nachruf auf Karl Lagerfeld, der Mode schuf und aus sich selbst eine Ikone. Dazu braucht es Haltung und Eleganz. Er hatte davon reichlich.

Wenn man Karl Lagerfeld in den vergangenen Jahren auf irgendeinem Kanal in Talkshows begegnete, die ihn, einen Scharfzügigen, meist als Sologast geladen hatten, hörte man einen, der auch über Mode sprach. Das Anziehen war ja sein Geschäft. Herausragend anziehend war bei diesen medialen Begegnungen mit Lagerfeld aber stets auch, dass es einem beim Zuhören schnell vorkommen konnte, als sei die Mode, nur der Vorwand, die Vorlage. Egal worum es ging: Wenn Lagerfeld redete, ging es um Eleganz und Stil, um die Schönheit der Freiheit - und also ging es um Haltung. Sein Gefühl für Stoffe und Linien, sein Genie, seine Gelehrtheit, seine Innovationsfreude und sein umfassendes Welt-Interesse, platzten aus allen Nähten.