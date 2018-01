Mönche bei Brand in Benediktiner-Abtei im Piemont gerettet

Das Dach der "Sacra di San Michele" ("Heiligtum des heiligen Michael"), früher eine Abtei des Benediktinerordens im norditalienischen Susatal bei Turin, ist am Mittwochabend in Brand geraten. Die Rosminianer-Mönche, die darin lebten, mussten die Abtei verlassen. Mit ihren mittelalterlichen Mauern diente die Abtei als Vorlage für den berühmten Roman "Der Name der Rose" von Umberto Eco.

