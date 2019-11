Mord an Elfjähriger 1996 - DNA-Massentest in Deutschland

23 Jahre nach dem Mord an einem elfjährigen Mädchen hat in Grevenbroich im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ein neuer DNA-Massentest begonnen. Die Polizei will damit den Mörder der Schülerin doch noch finden. Dafür sind etwa 900 Männer aufgerufen, in einer Volksschule eine Speichelprobe abzugeben. Insgesamt sind vier Termine geplant.

SN/APA (dpa)/Roland Weihrauch DNA-Massentest in Grevenbroich