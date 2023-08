21-Jähriger im Eiskeller-Mord angeklagt: Prozessfahrplan steht

Plus

Nach dem spektakulären Mordfall um eine Medizinstudentin im Chiemgau im benachbarten Bayern plant das Landgericht Traunstein 28 Verhandlungstage. In Deutschland gilt - anders als in Österreich - auch bei jungen Angeklagten nicht automatisch das weniger strenge Jugendstrafrecht. Das Gericht entscheide im Einzelfall, nachdem es sich in Bild gemacht habe, erläutert die Vizepräsidentin des Landgerichts, Andrea Titz.

Die Medizinstudentin Hanna W. (23) wurde in der Nacht auf 3. Oktober 2022 (Tag der Deutschen Einheit) getötet.