Mord im Wettbüro - Lebenslange Haft für acht deutsche Rocker

In einem der deutschlandweit größten Rocker-Prozesse hat das Berliner Landgericht am Dienstag acht Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt. Sieben von ihnen wurden am Dienstag des gemeinschaftlichen Mordes schuldig gesprochen. Ein 35-Jähriger, der als Chef der Hells Angels gilt und die tödlichen Schüsse in einem Wettbüro in Auftrag gegeben haben soll, wurde wegen Anstiftung zum Mord verurteilt.

SN/APA (dpa)/Oliver Berg Die Mitglieder der "Hells Angels" standen in Köln vor Gericht