Mordanklage gegen Kriminologie-Doktorand in Idaho

Nach dem Fund von vier getöteten Studierenden im US-Bundesstaat Idaho im November ist ein Kriminologie-Doktorand wegen Mordes angeklagt worden. Eine sogenannte Grand Jury im Bundesstaat Idaho hielt die Beweislage in dem Fall am Mittwoch ausreichend für einen Prozess, wie unter anderem die TV-Sender CNN und NBC am Mittwoch übereinstimmend berichteten. Der 28-Jährige wurde demnach zudem wegen Einbruchs belangt.

Verdächtiger in vier Tötungsdelikten in Idaho: Mordanklage