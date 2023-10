Mordermittlungen nach Hundeattacke in England

Die Polizei in der englischen Stadt Sunderland hat nach einer tödlichen Hundeattacke Ermittlungen wegen Mordes gegen den Hundehalter eingeleitet. Bei dem Vorfall am Dienstagabend war ein 54 Jahre alter Mann von einem Hund angegriffen und schwer verletzt worden. Er starb später im Krankenhaus, wie die Northumbria Police am Mittwoch mitteilte. Bei dem Tier handelte sich nach ersten Erkenntnissen der Ermittler um einen Hund der Bezeichnung "XL Bully".

BILD: SN/APA/DANIEL LEAL Ein Hund der Rasse 'XL Bully' in einem englischen Park (Symbolbild)