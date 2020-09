Mordermittlungen im Fall Solingen

Nach dem gewaltsamen Tod von fünf Kindern in Solingen in Nordrhein-Westfalen ist die Aufklärung in den Mittelpunkt gerückt. Tatverdächtig ist die 27-jährige Mutter. Die Ermittler wollen nach dem Fund der Opfer Nachbarn befragen und bei einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag über die Hintergründe des Falls informieren.

SN/APA (dpa)/Marcel Kusch In Solingen herrscht Trauer und Mitgefühl