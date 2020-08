Mordermittlungen nach Hochhausbrand in Tschechien

Nach dem Hochhausbrand in Bohumin in Tschechien mit elf Toten hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungen wegen Mordes eingeleitet. Beschuldigter sei ein 54 Jahre alter Mann, sagte ein Sprecher der Behörde mit Sitz in Ostrava (Ostrau) am Montag nach Angaben der Agentur CTK. Ihm werde vorgeworfen, die Wohnung im elften Stock des 13-stöckigen Plattenbaus absichtlich in Brand gesetzt zu haben.

SN/APA (AFP)/LUKAS KABON Verdächtiger soll Wohnung absichtlich in Brand gesteckt haben