Mount Ibu in Indonesien ausgebrochen

In Indonesien ist der Mount Ibu ausgebrochen, ein rund 1.300 Meter hoher Stratovulkan auf der Insel Halmahera. Der Feuerberg spuckte Aschewolken 2,5 Kilometer hoch in die Luft, wie ein Sprecher des "Ibu Volcano Observatory" am Donnerstag sagte. Berichte über Tote oder Verletzte gab es nicht. Bewohner der Region und Touristen wurden aufgefordert, dem Vulkan in einem Radius von zwei Kilometern fern zu bleiben.

Halmahera gehört zur Inselgruppe der Molukken zwischen Sulawesi und Neuguinea. Die Insel ist relativ dünn besiedelt. Frühere Eruptionen des Mount Ibu verliefen meist verhältnismäßig schwach. Im Inselstaat Indonesien gibt es etwa 130 aktive Vulkane. Das Land liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Dort kommt es häufig zu Vulkanausbrüchen und Erdbeben.