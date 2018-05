Feuerwehrleute in Florenz haben in einer Wohnung die mumifizierte Leiche einer 78-jährigen Österreicherin entdeckt. Die Frau soll vor einem Monat eines natürlichen Todes gestorben sein, berichteten italienische Medien am Dienstag.

Die Feuerwehr wurden von Nachbarn der Frau alarmiert, die einen starken Geruch aus der Wohnung wahrgenommen hatten. An der Leiche gab es keine Zeichen eines gewaltsamen Todes. Über die genaue Herkunft der Österreicherin gab es vorerst keine Informationen. (APA)