Mundschutzpflicht in der Öffentlichkeit in Tschechien

In Tschechien darf man künftig nur mit Mundschutz ins Freie gehen. Das hat die Regierung am Mittwoch angeordnet. Die Pflicht gelte ab Donnerstag, berichteten Medien. Da es im Land immer noch einen Mangel an Schutzmitteln und Schutzmasken gibt, reicht es aber, wenn man zumindest ein Tuch oder einen Schal trägt.

SN/APA (AFP)/MICHAL CIZEK Die Mundschutzpflicht gilt ab Donnerstag.