"Muppet Show"-Schöpfer Henson bekommt Gedenktafel in London

Mehr als drei Jahrzehnte nach seinem Tod wird in London an den Erfinder der "Muppet Show", Jim Henson, mit einer sogenannten Blauen Gedenktafel erinnert. Die Gesellschaft English Heritage London teilte am Dienstag mit, die Plakette sei an dem Haus im Stadtteil Hampstead angebracht worden, in dem der US-amerikanische Puppenspieler, Regisseur und Fernsehproduzent seit 1979 gelebt habe.

SN/APA/AFP (Archiv/Themenbild)/DON Muppet-Show-Schöpfer Henson erhält Gedenktafel in London