Museum in der Wiege der Drogenbarone

Schusssichere T-Shirts, vergoldete Pistolen: Ein Bürgermeister will ab Dezember eine Sammlung zeigen, "die keine Angst macht".

Badiraguato! Bei diesem Wort wissen alle Mexikaner und Mexikanerinnen sofort Bescheid. Manchen fährt der Schreck in die Glieder, wenn sie den Namen dieses kleinen Ortes mit kaum 6000 Einwohnern fernab der Zivilisation in den Bergen von Sinaloa im Nordwesten Mexikos hören. Denn von hier stammt Joaquín "El Chapo" Guzmán, Mexikos berüchtigter Drogenboss, der mittlerweile in den USA inhaftiert ist. Seine 93-jährige Mutter María Consuelo Loera Pérez lebt dort noch heute in einem Palast, bewacht von einer veritablen Anzahl bewaffneter Beschützer ...