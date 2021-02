Musikkonzern verteidigt Gebühren

Weltweit wollen Menschen mit einem Tanz Optimismus in der Pandemie verbreiten. Jetzt kommt in manchen Fällen aber die Quittung

Die "Jerusalema-Challenge", bei der zum gleichnamigen Song Belegschaften von Spitälern, Firmen, Polizei oder Feuerwehren getanzt haben und in der Zeit der Pandemie Mut machen wollten, hat mitunter ein teures Nachspiel: Der Konzern Warner Music hat Lizenzgebühren eingefordert. In Nordrhein-Westfalen etwa zahlte das Innenministerium für betroffene Polizeidienststellen, wie eine Sprecherin am Montag bestätigte. Details könne man aus "vertraglichen Gründen" aber nicht nennen. "Focus Online" berichtete, in Einzelfällen gehe es angeblich um mehrere Tausend Euro.

In einer Stellungnahme erklärte Warner ...