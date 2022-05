Muss Starkoch Alfons Schuhbeck vor Gericht?

Der schillernde Herdkünstler (73) steht als Geschäftsmann vor den Trümmern seiner Existenz. Die Justiz in München entscheidet bald, ob er wegen Steuerhinterziehung vor Gericht muss.

Vom adoptierten Gasthauserben am Waginger See bis zum bekanntesten TV-Koch Deutschlands, dessen Kochjacke seit vielen Jahren auch das Logo des FC Bayern München ziert - Alfons Schuhbeck (73), geboren im Mai 1949 als Alfons Karg in Traunstein, hat es wahrlich weit gebracht. Von einer Bundeswehr-Feldküche als Wehrdienstpflichtiger zu Michelin-Sternen - und natürlich war "Fonse", wie er in Münchens Schickeria genannt wird, auch "Koch des Jahres", diese Auszeichnung erhielt er bereits im Jahr 1989.

Als einer der Schüler des ...