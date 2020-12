Mutiertes Coronavirus auch in Südkorea nachgewiesen

In Südkorea sind jetzt ebenfalls Fälle der in Großbritannien entdeckten Mutation des Coronavirus nachgewiesen worden. Dabei handelt es sich laut Angaben der Seuchenschutzbehörde vom Montag um drei koreanische Staatsbürger, die letzte Woche aus Großbritannien zurück nach Südkorea geflogen waren. Die neue Variante des Coronavirus ist möglicherweise deutlich ansteckender als die bisher bekannte Form. Das ostasiatische Land befindet sich derzeit in einer dritten Corona-Welle.

