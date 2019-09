Mutmaßlicher Frauenmörder in Deutschland gefasst

Einen Tag nach der Tötung einer Frau in Göttingen hat die Polizei am Freitagabend den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 52-jährige Mann sei vor einem Schnellrestaurant in der norddeutschen Stadt festgenommen worden, nachdem ein Zeuge den Tatverdächtigen erkannt habe, teilte eine Polizeisprecherin mit.

SN/APA (dpa)/Hauke-Christian Dittri Fahndung nach mutmaßlichem Mörder