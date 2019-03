Mutmaßlicher Mörder von New Yorker Mafiaboss gefasst

Wenige Tage nach der Ermordung eines mutmaßlichen Mafiabosses in New York ist möglicherweise der Täter gefasst worden. Der 24-jährige Anthony C. sei im benachbarten US-Staat New Jersey festgenommen worden, sagte ein Vertreter der New Yorker Polizei. "Wir sind zuversichtlich, dass er für den Mord an Herrn Cali angeklagt wird", sagte der Beamte.

SN/APA (AFP/Getty)/SPENCER PLATT Motiv für den Mord ist noch unklar