Mutmaßlicher Schütze von Rotterdam kommt vor Haftrichter

Nach den tödlichen Angriffen in Rotterdam soll der mutmaßliche Täter am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der 32 Jahre alte Student soll am Donnerstag drei Menschen in der niederländischen Hafenstadt erschossen haben. Die Polizei spricht von einer "gezielten Tat", das Motiv ist unklar. Der Mann erschoss nach Polizeiangaben zunächst in einer Wohnung eine 39 Jahre alte Frau, ihre 14 Jahre alte Tochter wurde schwer verletzt und starb wenig später.

Drei Menschen in Wohnung bzw. in Klinik erschossen