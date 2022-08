Mutmaßlicher Todesschütze von Malmö erst 15 Jahre alt

Der Verdächtige im Fall der tödlichen Schüsse in einem Einkaufszentrum in der südschwedischen Stadt Malmö am Freitag ist erst 15 Jahre alt. Das teilte die Polizei bei einer Pressekonferenz am Samstag mit. Bei dem Vorfall war ein 31 Jahre alter Mann getötet worden. Alles weise darauf hin, dass es sich um ein gezieltes Attentat gehandelt habe, zitierte der schwedische Sender SVT Malmös Polizeichefin Petra Stenkula.

