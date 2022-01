Mutter in Haft nach Fund von Kinderleiche in Koffer in Paris

Nach dem Fund der Leiche eines zehnjährigen Kindes in einem Koffer in einem Schuttcontainer im Großraum Paris haben Fahnder die Mutter festgenommen. Die 33-Jährige befinde sich in Untersuchungshaft, sagte Staatsanwältin Laureline Peyrefitte am Freitag der dpa. Der am Vortag in dem Container rund 100 Meter von seiner Wohnung entdeckte Bub wies etliche Stichverletzungen auf.

SN/APA/AFP/ALAIN JOCARD Pariser Polizei versiegelte das Haus der Verdächtigen