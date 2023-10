Mutter des Opfers sagte im Prozess um Eiskeller-Mord aus: "Wir dachten wochenlang an einen Unfall"

Die Eltern der getöteten Hanna aus dem Chiemgau sagten am Freitag im Prozess in Traunstein aus. Das Ehepaar schilderte, dass man sich um die 23-jährige Tochter am Tag ihres Verschwindens lange gar keine Sorgen gemacht habe. Die Familie dachte, sie wäre wie geplant bei der Feier einer Freundin. Erst am Abend stellte sich heraus, dass Hanna W. in der Nacht davor ums Leben gekommen war. Jetzt ist deshalb ein 21-Jähriger wegen Mordes angeklagt, der aber bisher schweigt.

BILD: SN/GS Szene vom ersten Prozesstag am Landgericht Traunstein: In der Mitte die Eltern der getöteten Hanna W., flankiert von ihrem Anwalt Walter Holderle (links) und einem Polizeibeamten, der als Beistand für die Familie des Opfers tätig ist.