Mutter von totem Baby in Südtirol festgenommen

Die Mutter des toten Babys, das am Montagnachmittag in Lana bei Meran in einem Gebüsch gefunden wurde, ist festgenommen worden. Es handelt sich um eine junge rumänische Staatsangehörige, teilte die Staatsanwaltschaft Bozen am Mittwochvormittag mit. Die Autopsie des Buben sollte noch am selben Tag stattfinden.

Am Mittwochvormittag wurde die Festnahme der Mutter bekannt gegeben.