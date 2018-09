Mysteriöse Stecknadelfunde in Erdbeeren in Australien

Der Fund von Stecknadeln in Supermarkt-Erdbeeren hat die australischen Behörden in Alarmstimmung versetzt. Der Bundesstaat Queensland setzte eine Belohnung von umgerechnet 61.000 Euro auf Hinweise zu den Tätern aus. Zuvor war ein Mann mit heftigen Bauchschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er Erdbeeren aus einem Supermarkt verzehrt hatte. In seinem Bauch wurden Nadeln gefunden.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Daniel Rein Mehrere Produzenten zogen Erdbeeren zurück