Mysteriöses "goldenes Ei" vom Meeresgrund geborgen

US-Wissenschafter haben auf dem Meeresgrund des Pazifiks vor Alaska ein mysteriöses rundes Objekt entdeckt, von dem niemand weiß, was es ist. Das gold glänzende Objekt hat einen Durchmesser von über zehn Zentimetern und einen kleinen Riss an der Basis. Meeresforscher, die ein ferngesteuertes Vermessungsfahrzeug nutzten, entdeckten es vergangene Woche in 3.300 Metern Tiefe an einem Felsen im Golf von Alaska.

BILD: SN/APA/NOAA OCEAN EXPLORATION, SEAS Noch unbekanntes Objekt in über 3.000 Metern Tiefe entdeckt