Nach 20 Jahren fasste Polizei den Mörder eines Elfjährigen

Im Jahr 1998 wurde Nicky Verstappen im deutsch-niederländischen Grenzgebiet missbraucht und ermordet. Ein Tatverdächtiger ist in Haft. Die Familie des Opfers reagierte erleichtert.

Er war einer der meistgesuchten Männer der Niederlande. Am Sonntagabend nahm ein Sondereinsatzkommando der Polizei in Nordspanien den 55-jährigen Jos B. in einem Waldgebiet fest. Der Holländer soll vor 20 Jahren den elfjährigen Nicky Verstappen in einem Zeltlager nahe der deutsch-niederländischen Grenze missbraucht und getötet haben. Die Polizei hatte den Mann schon seit Monaten unter Verdacht. Doch erst vergangene Woche gewannen die holländischen Ermittler die weitgehende Gewissheit, dass sich der mutmaßliche Täter im europäischen Ausland aufhalten könnte. Sie schrieben ihn über Interpol zur Fahndung aus. Die Fotos wurden auch in spanischen Medien veröffentlicht und brachten den entscheidenden Hinweis: Ein holländischer Landsmann war dem Gesuchten in einem Wald rund 50 Kilometer nördlich der Stadt Barcelona begegnet und alarmierte die Polizei.