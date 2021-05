Nach Angriff auf Schule in Kasan - 23 Verletzte in Kliniken

Nach dem blutigen Angriff auf eine Schule in Russland werden noch 23 Menschen in Krankenhäusern behandelt. Darunter seien 20 Schüler, sagte die Vize-Leiterin der Republik Tatarstan, Leila Faslejewa, am Mittwoch der Staatsagentur Tass. "Der Zustand aller ist stabil", sagte Faslejewa. Es gebe unter den Opfern aber weiterhin Schwerverletzte. Bei der Tat in einem Gymnasium in Kasan waren nach Angaben der Behörden neun Menschen getötet worden - die meisten von ihnen Kinder.

SN/APA/AFP/OLGA MALTSEVA Blumenspenden erinnern an die Opfer des Angriffs