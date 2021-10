Nach Attacken in Norwegen spricht Verdächtiger mit Polizei

Nach dem tödlichen Angriff auf zahlreiche Menschen in der norwegischen Stadt Kongsberg am Mittwoch ist der mutmaßliche Täter bereit, mit der Polizei zu kooperieren. Er habe in einem Verhör in der Nacht Angaben zur Tat gemacht, sagte sein Anwalt der Presse. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 37 Jahre alten Dänen, der in Kongsberg lebt, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Bei mehreren Angriffen unter anderem mit Pfeil und Bogen wurden fünf Menschen getötet.

SN/APA/AFP/NTB/HAKON MOSVOLD LARSEN Die Polizei in Kongsberg fasste den Täter