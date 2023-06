Nach Brand in Europa-Park technischer Defekt vermutet

Das Feuer im Europa-Park in Rust ist nach Angaben der Polizei sehr wahrscheinlich durch einen technischen Defekt verursacht worden. Gesicherte Einschätzungen hierzu dürften jedoch einige Wochen an Arbeit in Anspruch nehmen, teilten die Ermittler am Dienstag mit. Ungeachtet dessen sollte der Park wieder seine Tore für Besucher öffnen. Es hätten alle Angebote wie etwa die Wasserattraktion "Rulantica" und die Hotels regulär geöffnet, teilte eine Sprecherin mit.

