Nach Debatte um Blockabfertigung: Ab Montag sollen auch in Bayern Abfahrverbote gelten

Künftig sollen an Tagen mit Lkw-Blockabfertigung in Tirol auch Straßen in Bayern für den überregionalen Lastwagenverkehr gesperrt werden. Die neue Beschilderung und die Details zum Kontrollkonzept will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Freitag direkt an der Autobahn A8 vorstellen.

SN/robert ratzer