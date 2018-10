Nach dem NSU-Prozess: Drei Anwälte unter Druck

Sie wurden angefeindet, bedroht, standen unter ständiger Beobachtung der Öffentlichkeit und ihrer Kollegen. Nun waren Beate Zschäpes Verteidiger in Linz an der Universität zu Gast.

Anja Sturm, Wolfgang Heer und Wolfgang Stahl - sie verteidigten die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe im NSU-Prozess. Wiederholt wurden sie als Anwälte des "Bösen" bezeichnet. In welchem Ausmaß sich diese Pflichtverteidigung auf ihr Leben auswirken würde, war vermutlich keinem der drei tatsächlich klar. Anfeindungen, gewaltiger Druck der Öffentlichkeit und im Fall von Anja Sturm auch der Verlust ihrer Anstellung in ihrer Kanzlei waren die Folge des Prozesses. Darin ging es um zehn Morde, zwei Bombenanschläge und 15 Raubüberfälle. Fünf Jahre dauerte das Verfahren, das die drei Anwälte auch an ihre finanziellen Grenzen trieb.