Nach Drama in Südtirol: Italien will Kampf gegen Alkohol am Steuer verschärfen

Nach dem Unfalltod sieben junger deutscher Urlauber in Südtirol am Sonntag und weiteren schweren Autounfällen in den vergangenen Wochen will Italien den Kampf gegen Alkohol am Steuer verschärfen. Innenministerin Luciana Lamorgese ordnete eine Verschärfung der Kontrollen auf den Verkehrsachsen an, auf denen eine höhere Unfallgefahr besteht.

SN/APA (FF LUTTACH)/UNBEKANNT In Südtirol tötete ein betrunkener Autofahrer sieben Touristen