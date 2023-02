Nach Erdbeben in der Türkei und Syrien: "Notunterkünfte bei Weitem nicht ausreichend"

Andreas Knapp von der Caritas Salzburg ist nach dem Erdbeben in Syrien im Hilfseinsatz.

Manchmal könne man auf den ersten Blick gar nicht sagen, ob die Häuser vom Krieg oder vom Erdbeben zerstört seien - nicht selten sei beides der Fall. Andreas Knapp von der Caritas Salzburg war schon 2017 und 2018 in Syrien, um zu helfen. Jetzt ist er abermals dort. Genauer gesagt: in Aleppo. "Was mich so betroffen macht: Nachdem die Stadt wieder zugänglich war, sind die Menschen langsam wieder zurückgekehrt - das war lange Zeit unvorstellbar." Nun hat das Erdbeben erneut ...