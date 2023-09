Autobahn in Schweden nach Erdrutsch eingebrochen

In Schweden ist in der Nacht auf Samstag nach einem Erdrutsch ein größerer Autobahn-Abschnitt eingebrochen. Drei Personen wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert, teilte die Polizei mit. Untersuchungen, ob Sprengarbeiten auf einer nahe gelegenen Baustelle im Zusammenhang mit dem Erdrutsch stehen, sind im Gange. Auf der Fahrbahn hatten sich Löcher und Risse aufgetan, rund zehn Fahrzeuge kamen dadurch in die Bredouille, erklärten Rettungsdienste.

BILD: SN/APA/AFP/TT NEWS AGENCY/ADAM IHSE Weitere Erdrutsche können derzeit nicht ausgeschlossen werden