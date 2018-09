Nach "Florence" Städte teilweise immer noch unter Wasser

"Florence" und die Folgen: Mehrere Tage nach Durchzug des Wirbelsturms machen die Verwüstungen den betroffenen Regionen in den Südoststaaten der USA schwer zu schaffen. Städte standen auch am Mittwochfrüh (Ortszeit) noch teils unter Wasser. In den Staaten North und South Carolina sowie Virginia starben mindestens 37 Menschen in Folge des Unwetters, wie CBS News berichtete.

SN/APA (Getty)/JOE RAEDLE Ein überflutetes Haus im Staat North Carolina